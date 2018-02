Bandido invade e assalta posto no centro de Cambará

Ele havia furtado motocicleta minutos antes

Um indivíduo armado com revólver, vestido com traje de uniforme azul reflexivo, de capacete ocultando o rosto, invadiu e assaltou a loja de conveniências de um posto de combustíveis no centro de Cambará.O crime foi em torno das 18h25m (conforme aparece no vídeo) desta quarta-feira, dia sete, no centro da cidade.

O elemento estacionou uma motocicleta CG Titan de cor preta(furtada cerca de 45 minutos antes do pátio de uma empresa) fez ameaças, roubou aproximadamente 300,00, o smartphone de um Guarda Municipal que estava no local e fugiu, aparentando tranquilidade.

A Polícia Militar procurou o ladrão no entorno do posto, porém ele não foi visto.