Bandido mata homem de 49 anos em Santana do Itararé

Ontem à noite na zona rural do município

Um marginal assassinou José Eloir de Oliveira (foto menor),de 49 anos, por volta das 20h10m desta sexta-feira, dia 21, no bairro Ponte Nova, área rural de Santana do Itararé.



A esposa da vítima, Ivonete de Souza, informou que ambos estavam dentro da residência quando uma pessoa chamou pelo nome de seu esposo, ela abriu a janela e um indivíduo que vestia camisa clara e calça jeans azul, perguntou se não tinham gasolina.Ao responder que não havia o combustível, o indivíduo sacou um revólver e anunciou o assalto, momento em que ela tentou fechar a janela e o autor efetuou um disparo,que atingiu e perfurou a janela (fotos).

Na sequência, o bandido conseguiu arrombar a porta e efetuou mais dois disparos que alcançaram José Eloir na região do queixo e lado direito do tórax.Em seguida, o homem fugiu.Tomou rumo ignorado utilizando uma motocicleta.

A Polícia Militar encontrou no local um projétil deflagrado.Os crimes são Roubo Tentado e Lesão corporal seguida de morte.

Posteriormente, já no hospital, veio a óbito.Os enfermeiros que deram o primeiro atendimento disseram ter encontrado uma meia com oito munições intactas de calibre.32 em suas vestes.

Realizado patrulhamento nas áreas rural e urbana do município, até o momento não foi localizado.

O caso agora está com a Polícia Civil de Wenceslau Braz.