Bandido que sequestrou gerente de banco se mata na prisão

Ele se suicidou enforcado com a própria camiseta dentro da cela

O marginal preso por chefiar um bando de sequestros e roubos a bancos foi encontrado sem vida numa cela da Delegacia Seccional de Sorocaba (SP) na manhã desta quinta-feira (3). Thiago Alberto dos Santos Camargo (fotos), de 32 anos, estava sozinho e se enforcou com a própria camiseta, antes de passar pela audiência de custódia.

Camargo liderou liderou o sequestro do então gerente da agência do Banco do Brasil de Santo Antônio da Platina, Ricardo Figueiredo(fotos) na noite de sete de fevereiro deste ano.No dia seguinte, abandonou os reféns e fugiu com 200 mil reais juntamente com seus comparsas.

Ele foi preso na madrugada desta quarta-feira, dia dois, dirigindo um carro clonado e usava uma carteira de habilitação falsa. Também teria oferecido R$ 300 mil à Polícia Civil para não ser encarcerado.Tinha outros nove inquéritos por roubo e formação de quadrilha. Nascido em São Roque (SP), morava em Sorocaba com a namorada.Começou a cometer crimes aos 14 anos de idade.

De acordo com o inquérito e relatos colhidos, Figueiredo, a esposa e as duas filhas foram rendidos por dois marginais armados quando chegavam a sua residência(foto) em torno das 19 horas. Durante toda a madrugada, a família ficou em poder dos bandidos.

Ao amanhecer, eles ordenaram ao gerente que mantivesse a rotina de trabalho e, por meio de contato telefônico, orientou como deveria ser entregue o dinheiro.

Com suporte do GARRA (Grupo Armado de Repressões a Roubos e Assaltos) de Sorocaba, DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jaú(SP) e também da Guarda Municipal de Sorocaba, o veículo usado pelos bandidos no sequestro foi abordado na madrugada desta quarta-feira,dia dois.

Seu condutor, que usava documentos falsos e pilotava veículo com placas “clonadas” (dublê) foi identificado como um dos sequestradores. Thiago Alberto dos Santos (fotos), 32, foi preso e posteriormente reconhecido por outros crimes similares ocorridos no interior de São Paulo. Contra ele havia quatro mandados de prisão em aberto. Ele é acusado de vários assaltos a joalherias.

Ele e seu bando agiram em cidades nas regiões de Jaú, Itapetininga, Bauru, Rio Claro e municípios do Paraná e Piauí. Thiago era foragido da Justiça e, segundo a polícia, a ficha criminal começou quando ele tinha apenas 14 anos.

Como chefe da quadrilha, a Polícia Civil afirma que ele comandava inclusive o sequestro da família de gerentes de bancos e pedia resgate. Uma das vítimas reconheceu o suspeito na Delegacia Seccional. A polícia já identificou outros dois integrantes da quadrilha.

Após o crime, Ricardo Figueiredo , 43 anos, foi transferido para uma agência na região de Umuarama.

