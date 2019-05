Bandidos armados invadem casa e fazem reféns

No centro de Ibaiti

Um casal morador na Rua Campos Sales, centro de Ibaiti, passou por momentos de terror nas mãos de três bandidos armados no início da noite deste domingo (26).

A mulher contou para a Polícia Militar que, por volta das 19 horas, escutou um barulho em frente a porta da casa e ao verificar, percebeu dois indivíduos que invadirem (um deles com uma arma de fogo em mãos) e darem voz de assalto.

A vítima assinalou que, a todo o momento, os dois ameaçavam dizendo que se chamasse a polícia iriam matá-la. Eles reviraram toda a residência procurando dinheiro e, cerca de 20 minutos após, um dos autores do roubo recebeu a ligação de um terceiro envolvido dizendo que o marido estaria retornando.

Quando o homem entrou, foi rendido pela dupla.O casal foi teve amarrados os braços e as pernas com cordas, e obrigando a dizer onde estava os pertences, sob ameaça.

Alguns momentos depois, um dos bandidos chamou o terceiro envolvido que entrou na casa com uma arma de fogo na cintura e amarrou as vítimas com uma fita (silver tape). Levaram alguns objetos, dinheiro, bicicleta e uma caminhonete, cor branca, Ford Ranger.A Polícia Militar fez patrulhamento na região e até o memento os marginais não foram presos(Informe Policial).