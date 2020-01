Bandidos assaltaram Bradesco hoje em Santo Antônio da Platina

Levaram cerca de R$ 15 mil do caixa eletrônico

Marginais invadiram o Platina Shopping na madrugada desta quarta-feira, dia 22, quebraram paredes, entraram na unidade do Bradesco e roubaram aproximadamente 15 mil reais.

Arrombaram uma sorveteria para “pegar” energia elétrica, levaram um cabo até uma sala vazia ao lado do terminal e “cortaram” a parede de 45 centímetros para chegar ao caixa eletrônico.

Tudo foi feito pelo lado de dentro do shopping, localizado no centro da cidade, em frente da prefeitura local.

Tudo indica que saíram pela frente da unidade. A Polícia Militar está no local,que foi parcialmente interditado. Não roubaram nada das outras lojas.

Peritos do Instituto de Identificação trabalharam em busca de digitais e outras provas para identificação dos indivíduos.

A ousadia sinaliza ter sido uma quadrilha de elementos profissionais.