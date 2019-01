Bandidos com máscaras de palhaço assaltam casa

Conseguiram fugir roubando smartphones

Dois bandidos (um deles armado com revólver) invadiram uma residência com máscaras de palhaço em Santo Antônio da Platina.Foi por volta das 23h30m de quarta-feira, dia dois, na rua Benedito Francisco de Souza, no Jardim Baggio.

De acordo com as vítimas, os marginais entraram pelos fundos através dos muros e dominaram a dona da casa e alguns parentes.

Roubaram três celulares e fugiram correndo a pé em direção a um matagal nas proximidades