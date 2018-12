Bandidos dominam, amarram e roubam idosa em Ribeirão Claro

Abandonaram carro em Jacarezinho e fugiram

Um indivíduo armado deu voz assalto a uma mulher (74 anos), a segurou pelo pescoço e colocou a arma na sua cabeça, levando sua bolsa, o Iphone e fugiu com o carro da vítima, um Ford Ecosport (modelo novo), vermelho; foi dado alerta para região e os Policiais Militares de Jacarezinho lograram êxito em visualizar o veículo adentrando no bairro Aeroporto; imediatamente foi realizada acompanhamento para abordagem, sendo o veículo abandonado pelos marginais dentro do Bairro Nossa Senhora das Graças, em frente ao Bar da Grade; os marginais não foram encontradas e o veículo foi apreendido para restituição ao proprietário.

Uma idosa foi vítima de assalto a mão armada no início da noite desta segunda-feira, dia 17, na Rua Dr. Vicente Machado, centro de Ribeirão Claro.

Por volta das 20 horas, ela vitima abriu o portão de sua garagem e antes de sair, um bandido a imobilizou com uma gravata em seu pescoço, em seguida colocou a arma em sua cabeça e a levou para dentro da residencia.

Os dois assaltantes roubaram o smartphone e cem reais, em seguida a amarraram dentro de sua própria casa e fugiram levando o Ford Ecosport de cor vermelha (foto), tomando rumo ignorado.

Após algum tempo,a mulher conseguiu se soltar e pediu socorro.Imediatamente as equipes da PM começaram as diligências a fim de encontrar o veiculo.

A Polícia Militar de Jacarezinho (soldados Alcântara e Rado) se deslocou tomando rumo a Ribeirão Claro, quando próximo ao pontilhão cruzou com a Ecosport. Os policiais retornaram e deram voz de abordagem que não foi acatada. Aconteceu então o acompanhamento tático.

Os marginais entraram na BR 153, nas proximidades do Posto Cristo Rei, realizaram disparos contra a equipe.

Com o suporte de mais colegas (sargento Félix e o cabo Marzo) após realizar acompanhamento por várias ruas, os assaltantes abandonaram o carro no Bairro Nossa Senhora das Graças e conseguiram se evadir a pé, o veiculo foi recuperado e, posteriormente ser devolvido para a proprietária.