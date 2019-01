Bandidos explodem Banco do Brasil e Sicredi de Abatiá (vídeos e fotos)

Um dos marginais teria se ferido

Pelo menos três elementos explodiram as unidades do Banco do Brasil e Sicredi em Abatiá perto das quatro horas da madrugada deste domingo, dia 27. Conseguiram fugir com quantias não divulgadas.

Moradores do centro da cidade e de bairros próximos foram acordados com os barulhos e se trancaram em casa.

Os bandidos colocaram miguelitos (pregos ou metal entrelaçados para furar pneus de carros) na PR-436 e três viaturas da Polícia Militar foram atingidas.

As PM e Civil ainda estão no local, que foi interditado.

Os elementos usaram um VW Gol G4 (placas de São Paulo), abandonado depois e já recuperado pelos policiais a 1 KM da entrada da cidade.

Um dos marginais teria se ferido e carregado pelos comparsas, de acordo com uma testemunha.

Foram disparados vários tiros pelo bando para aterrorizar ainda mais a população.

Mais detalhes a qualquer momento.