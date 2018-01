Bandidos fazem refém e roubam camionete em Joaquim Távora

Dupla fugiu pela rodovia PR-092

Por volta das 21h30m desta terça-feira, dia dois, ao chegar no portão da garagem de sua residência, um homem foi dominado por dois indivíduos, um armado com revólver calibre 38 e outro com pistola, usando colete balístico preto, o qual apresentava a inscrição “PF” nas costas e o outro de cor verde.Perto, havia um carro preto,provavelmente com um cúmplice.

Os dois obrigaram a vítima a entrar em casa e entregar certa importância em dinheiro.

Dentro da caminhonete estava o notebook, três celulares e documentos pessoais.Também foram roubados vários cartões bancários.

Em seguida, os assaltantes se retiraram levando o homem como refém dentro da picape Hylux branca CD 4×4, ano 2014/15 (como estas, das fotos) trafegando pela rodovia PR-092, no sentido Santo Antônio da Platina. A dupla o deixou na entrada de um sítio, no bairro Quarenta Debaixo.

Depois de ser abandonado foi até a casa de seu tio,onde foi abrigado.

Os dois bandidos são de cor branca, um barbudo, ambos com aproximadamente vinte anos e estatura mediana.