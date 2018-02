Bandidos invadem casa, agridem, roubam e ateiam fogo em carro

Ontem de manhã em Santo Antônio da Platina

Por volta das 7h40m desta quinta-feira, dia 14, quatro elementos armados de revólveres invadiram uma casa no distrito de Monte Real, zona rural de Santo Antônio da Platina.

Roubaram joias, cerca de R$ 2 mil, dois Fiat Siena,kits de roupas e panelas,calçados e perfumes.

Leandro Pereira de Souza estava com seus pais e um funcionário.

Os bandidos, violentos e nervosos, agrediram o idoso com uma coronhada na cabeça quando informados de que não havia mais dinheiro na residência.



Todos do bando estavam com as roupas sujas de terra e mascarados, dois com touca e dois com meia.Bagunçaram a casa, jogando tudo que vinham no chão, causando terror nos reféns.

A quadrilha fugiu com os dois veículos levando os objetos do assalto.

A Polícia Militar chegou rápido ao local.

Em torno das 10h45m, houve um incêndio num carro dentro de canavial perto do KM 37 da BR-153 na entrada de um sítio (imediações da Serra do Palmital). A PM constatou ser um dos Siena, que já estava completamente destruído pelas chamas.

Já foram conseguidas as identificações dos suspeitos do crime.