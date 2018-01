Bandidos invadem casa de viúva de ex-prefeito, fazem reféns, agridem e fogem

Abandonaram carro durante escapada

Madrugada de terror neste domingo,dia 21, em Quatiguá.Uma tentativa de furto e um assalto assustaram integrantes da mesma família, incluindo a viúva do ex-prefeito Antônio Zanini, dona Clarice (fotos), de 69 anos.O político faleceu na semana passada.

No primeiro crime, Márcio Zanini dormia em sua casa, em torno das três horas, quando ouviu as cachorras latindo e se levantou.Era um marginal no quintal furtando a bicicleta do seu filho, que saiu correndo e acabou abandonando o produto do crime pelo caminho.

Já o roubo aconteceu por volta das 4h30m, quando quatro marginais armados e com capuz invadiram a residência(na rua Antônio Tramontin) por meio da janela do banheiro, acordaram e renderam a mulher e o neto dela, Eduardo (foto), de 24 anos, sobrinho de Márcio.

Os reféns foram ameaçados de morte pelos bandidos. O jovem foi amarrado com cadarços de sapatos.Colocaram um alicate em sua orelha dizendo que iriam cortar, entre outras agressões.Um facão também foi utilizado para intimidações.

As vítimas foram trancadas num cômodo e os bandidos fugiram, levando joias, televisão,perfumes, tênis,roupas e uma pequena quantia em dinheiro.



Os marginais ainda tentaram roubar um Toyota Corolla, mas o veículo foi abandonado a 50 metros do local do crime porque tinha câmbio automático e não souberam conduzir.As chaves foram jogadas a cerca de 500 metros.

Rosângela Zanini, filha de dona Clarice e irmã de Márcio, também conversou com o npdiario e se disse impactada com a violência dos ladrões, pedindo agilidade nas investigações e prisões.

Foi aberto inquérito na Polícia Civil para investigar o caso.