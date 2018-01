Bandidos invadem CRAS e furtam alimentos de crianças

O CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) ao lado do Conjunto Habitacional Dr.Jamidas e Aparecidinho I foi invadido e furtado na madrugada desta sexta-feira, dia 26, em Santo Antônio da Platina.

Marginais entraram pela porta dos fundos da cozinha(vidro) e levaram alimentos (frios, embutidos etc) que seriam servidos para crianças.A porta foi substituída (foto).

o que incomodou mais os funcionários foi que os ladrões não se importaram com o fato de que os produtos seriam consumidos por menores do entorno, alguns de alta exclusão social.

O CRAS oferece também aulas de música para adolescentes e de alongamento e ginástica para mulheres, entre outros.