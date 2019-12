Bandidos presos em Carlópolis são de São Paulo; um deles temia morrer

Tio ligou da Bahia para pedir garantia de vida a um dos indivíduos

Um telefonema interurbano inusitado ao npdiario aconteceu no início da noite desta sexta-feira, dia 20. Da Bahia, um homem se identificou como tio de um marginal envolvido em crime em Carlópolis. Relatou que o sobrinho queria se entregar, mas temia ser morto pela polícia. O jornal fez o contato e deixou o número do parente para um investigador da civil carlopolitana. Só que Juan Fábio, de 22 anos, já tinha sido preso com outros três comparsas.

A ação dos elementos assustou a cidade.Em diligências ininterruptas acerca de um roubo ocorrido na madrugada de sexta-feira, PMs realizaram a prisão de quatro autores do roubo (31, 22, 22 e 20 anos de idade). Participaram da operação as Polícias Civil de Carlópolis e do estado de São Paulo.

Grande efetivo do 2º BPM, composto por equipes da ROTAM, Rádio Patrulha Agência de Inteligência se deslocaram para a região e depois várias incursões nas matas, estradas rurais e matagais do Bairro Pinheirinho conseguindo prender quatro dos seis marginais do bando.

Eles confirmaram serem autores do crime. Foram identificados, sendo todos do Estado de São Paulo. Um deles confirmou ter passagem por roubo. Os demais não se manifestaram, todavia a ficha criminal está sendo levantada.

Também foram recuperados os dois veículos utilizados pelo bando: VW/Amarok e um Toyota Corola, ambos produtos de roubo na cidade de Pirajú/SP. De acordo com os elementos, os produtos roubados em Carlópolis estão dentro da Amarok.

O marginais foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis e demais equipes continuam no encalço dos outros dois autores do assalto.

Sobre o Roubo – O crime ocorreu na cidade Carlópolis/PR, por volta das 00h10min da madrugada de sexta quando seis marginais, armados, renderam o morador (26 anos) quando chegava a sua casa, com sua esposa, vindos de uma confraternização.

O grupo rendeu o morador e o agrediram na cabeça com coronhadas de arma de fogo (pistola), socos e chutes. Enquanto alguns membros seguravam o dono da casa, os demais subtraíram objetos da casa: televisor, notebook, aparelho celular, carteira contendo documentos, entre outros.

Na sequência, se evadiram numa caminhonete VW/Amarok e um Toyota/Corolla, sendo constatado logo após que esses veículos eram também produtos de roubo na cidade de Piraju/SP.

Ainda tentaram usar o cartão de crédito da vítima na cidade de Carlópolis.

➡ Objetos roubados: Um aparelho televisor marca Samsung 32″; um notebook marca Samsung 14″; um aparelho celular marca Samsung S 50 de cor preta; uma carteira contendo documentos e cartões; entre outros.