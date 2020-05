Bandidos rendem vítima e roubam carro em posto de Ibaiti

Os criminosos estão sendo procurados

Na madrugada desta sexta-feira, dia 22, às 03h20m, um roubo foi aplicado num posto de combustível localizado na avenida Alice Pereira Goulart em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, três indivíduos, armados com dois revólveres e uma barra de ferro “pé de cabra”, renderam o frentista logo no início do crime. O funcionário teve seu veículo (Ford/Fiesta) roubado. Segundo a vítima, além do seu carro, também levaram dinheiro, latas de cerveja e energético do ponto de conveniência do estabelecimento.

Após o depoimento das pessoas presentes no local e das investigações, a Polícia Militar conseguir encontrar os elementos, os quais estavam no Distrito Campinho de Ibaiti com um GM/Corsa. Entretanto, abandonaram o veículo num canavial próximo e fugiram, não sendo possível a abordagem.

No automóvel encontraram: