Bandidos roubam fazendas em Santo Antônio da Platina

Situação de violência marcaram os assaltos

Na tarde de segunda-feira, dia 20, às 16 horas, uma fazenda, localizada no bairro Taquaral de Santo Antônio da Platina, foi roubada e a família que reside no local agredida.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada via 190, por onde encaminharam um pedido de socorro. Quando as autoridades chegaram , em contato com as vítimas, descobriram que o caseiro tentou reagir quando os assaltantes chegaram, segurando o cano da arma e entrando em luta corporal, mas os outros dois causaram muitas lesões em seu rosto com uma chave turquesa (foto).

Em seguida, renderam toda a família e perguntaram se na residência tinha arma, enfatizaram que se não falassem a verdade, iriam matar todos. Então, informaram que havia arma na casa e levaram até elas.

Roubaram na sede:

Quantia em dinheiro;

Três armas municiadas (dois revólveres 22 e um revolver 32);

Um celular samsung preto;

Diversas roupas;

Uma camionete VW Saveiro preta, placa ATW-8470.

A vítima foi atendida no Pronto Socorro pelo médico plantonista e a Polícia Militar continua fazendo buscas para encontrar os assaltantes.

Bandidos encapuzados e com facas

Na tarde da mesma segunda-feira, dia 20, só que às 18h50m, uma fazenda, localizada também no bairro Taquaral de Santo Antônio da Platina, foi roubada por dois indivíduos encapuzados.

O caseiro do local foi quem informou o crime e que todos os presentes haviam sido rendidos. Por isso, as equipes da Rádio Patrulha (RPA) e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), deslocaram-se até o endereço informado, onde em contato com a vítima, descobriram que eles estavam armados com faca.

O trabalhador afirmou que os criminosos foram no local a procura de armas, mas como não acharam levaram dinheiro, um celular e um aparelho de som. Acrescentou que, possivelmente, estavam a pé, uma vez que não escutaram barulho de veículo, além de um cachorro preto tê-los acompanhado até ali. Além disso, ele e sua esposa foram trancados no banheiro, não sendo possível visualizar a direção que tomaram.

As buscas pelos suspeitos ainda estão sendo realizadas, entretanto, nenhum foi encontrado até o momento.