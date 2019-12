Bandidos roubam moto em Guapirama e assaltam empresa platinense

Firma localizada no Parque Jandira

Dois indivíduos armados chegaram numa motocicleta e anunciaram assalto numa empresa do ramo de cesta básica em torno de 11h10m desta terça-feira, dia dez, na rua Vereador José Tanko, em Santo Antônio da Platina.

Os funcionários estavam trabalhando e se assustaram com os bandidos. Após recolherem todos os objetos de valor, celulares e dinheiro, conduziram todos para um banheiro existente no escritório, onde foram trancados. Posteriormente, a dupla fugiu rumo ignorado.

As vítimas conseguiram arrombar a porta e pedir ajuda. Ninguém ficou ferido.

Recolhidas as informações necessárias, as equipes coletaram também as imagens da câmera de segurança, saíram em diligências, e 40 minutos depois, encontraram o veículo usado pelos marginais no crime: uma Honda Bros, vermelha (foto), que estava abandonada num pasto, no final da Rua Manoel Pedro Flauzino.

A moto havia sido roubada no trevo de Guapirama no último dia 20.

Os marginais ainda não foram presos.