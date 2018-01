Bandidos se passam por policiais federais e roubam Hylux em Joaquim Távora

Vítima viajava pela rodovia PR-218

Um homem teve sua caminhonete Hylux roubada por três indivíduos armados e vestidos com coletes pretos em uma caminhonete preta, próximo da ponte do rio Jacaré, sentido bairro São Roque do Pinhal.Foi em torno das 22 horas desta terça-feira, dia 23, em Joaquim Távora.

Conforme relatou a vítima, viajava pela PR-218 quando percebeu um sinal de luz vindo do veículo detrás. Imaginando que fosse alguma viatura policial, parou a caminhonete, quando então se dizendo policiais federais, dominaram o homem.

Em seguida, levaram a Toyota Hylux CD 4×4 de cor prata, ano 2011 (placas EDD-2515), seu celular e notebook.Com a vítima estavam mais dois indivíduos, destes foram levados respectivamente todos seus documentos, um celular e cerca de 185 reais em espécie; do senhor foram levados cerca de 70 reais, cartões de banco, colchões, entre outros.

Diante das informações prestadas foi dado alerta para toda região para eventual bloqueio policial pela via, bem como realizadas buscas pelos bairros da cidade. Na estrada que passa pelo bairro chamado Quarenta foram encontrados quatro colchões jogados às margens distanciados um do outro, que provavelmente caíram da caminhonete.

A vítima relatou ter visto dois homens armado de pistola, um magro alto e um mais baixo.