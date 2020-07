Bandidos trocam tiros com PM mas são presos em Jacarezinho

Os dois têm extensa ficha criminal e são extremamente perigosos

Na tarde desta terça-feira, dia 28, às 14h30m, Policiais Militares recapturaram um foragido da cadeia pública de Santo Antônio da Platina e prenderam outro suspeito, logo após ambos serem reconhecidos pela Agência de Inteligência, no momento que passavam numa moto (Honda CB 300 – vermelha). Foi nas proximidades da praça da Vila Setti, em Jacarezinho.

Os indivíduos fugiram da abordagem, sendo realizado acompanhamento tático que se estendeu até as proximidades do Distrito Industrial de Jacarezinho, na BR-153, sentido Ourinhos/SP, onde a dupla foi detida ao sofrer uma queda da moto, numa estrada rural às margens da rodovia.

Durante a perseguição, o garupa da moto sacou um revólver e apontou para os policiais que estavam no seu encalço, os quais responderam à altura, disparando contra o bandido que foi alvejado no pé, sendo socorrido já na sequência pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O marginal foi identificado como um foragido da cadeia platinense, de 26 anos, com passagem por tráfico de drogas e fuga também do sistema carcerário de Londrina. Em revista, encontrados dinheiro e uma porção de maconha em sua posse.

O condutor, 24 anos, também tem extensa ficha policial, inclusive participou de um roubo em Santo Antônio da Platina, no ano de 2017, no qual a vítima foi ferida por um tiro no rosto disparado pelos autores do crime.

Nessa situação de 2017, o condutor e seu comparsa daquele dia, logo após o crime, entraram com confronto armado com os PMs na área rural de Santo Antônio da Platina, sendo alvejados por disparos de arma de fogo.

Como resultado da ocorrência desta terça, dia 28, os dois indivíduos foram presos, a droga e a motocicleta (Honda CB-300) apreendidas e ambos, após cuidados médicos, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.