Bando invade casa, agride, amarra e rouba platinenses

No final da noite desta terça-feira

Ao chegarem na residência em torno das 23 horas desta terça-feira, dia 23, um homem, sua esposa e as duas filhas foram agredidos com chutes e socos por três indivíduos portando arma de fogo. A casa fica na rua Joaquim Moreira da Cunha, perto da Caixa D´Água.

Todos foram rendidos, amarrados e presos num quarto.

Foram roubados uma motocicleta Honda/ XRE 300 de cor verde (placa BBK-6679), uma televisão Led 60″, um notebook, uma motosserra e um smartphone.

A Polícia Militar esteve no local, prestou as devidas orientações e realizou diligências por toda a cidade com intuito de localizar os objetos e os marginais, porém sem êxito até o momento.