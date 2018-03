Bando mata traficante de 21 anos em Ribeirão do Pinhal

Uma pessoa já está presa

Homicídio ligado ao tráfico de drogas aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 27, numa casa na rua Projetada na Vila Almeida, em Ribeirão do Pinhal.

Rafael Aparecido Monteiro Augusto (fotos),de 21 anos, foi morto com golpes de uma machadinha. Neguinho, como era chamado, estava apenas há quatro meses na cidade.

Operação conjunta das Polícias Civil e Militar já prendeu um suspeito e identificou outros.

Cinco testemunhas foram ouvidas e recolhido material para exames.

O corpo da vítima, que era natural de Bertioga (município do estado de São Paulo, na Região Metropolitana da Baixada Santista), foi encontrado por um vizinho, que chamou a PM.

O corpo de Rafael Augusto foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Na casa havia muito sangue(vídeo).

Um elemento foi abordado, nervoso, perto da fazenda Adelaide.Acabou confessando ter ido até a residência tratar de assuntos ligados ao seu vício de maconha e encontrou um casal.O homem o agrediu por causa de dívida e então a vítima fugiu, e ia a pé para Abatiá. Na sequência, a jovem moça foi localizada e admitiu também ter estado na tarde de segunda-feira no local para comprar a erva e também maconha.

O delegado Tristão Antônio Borborema de Carvalho não tem dúvidas de que o crime foi motivado por dívidas e desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes.Ele trabalhou junto com o investigador Marcos, o sargento Ilson e o soldado Wellington.