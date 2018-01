Bando rouba carro de jovem em avenida platinense

Por volta das 21 horas deste domingo

Eliezer Medeiros Afonso, de 23 anos, conversava com seu amigo, Igor, na noite deste domingo, dia sete, quando foi assaltado por três elementos na avenida Frei Guilherme, proximidades do Rotary Club, em Santo Antônio da Platina.

Os dois estavam com os veículos estacionados, e só notaram a presença dos marginais(que não estavam mascarados e nem de capacetes) quando chegaram a pé com dois deles com pistolas.

Tudo foi rápido e os jovens não reagiram.

O bando levou a Saveiro Cross (placas AXX 5789/SAP) de Eliezer (deixaram o Gol de Igor) e também os celulares das vítimas, mas ninguém se machucou.

Informações para 190 (Polícia Militar), 3534-8900 (Civil) ou no 99684-9526.