Bar do Paulinho é melhor distribuidor de bebidas do Norte Pioneiro

Atendimento sem igual, preço incomparável e entrega rápida

Bebidas de todo tipo e procedência, gelo, água mineral, cervejas, uísques, caixa térmica, refrigerantes, mesas, chope, cadeiras, tudo com dedicação e responsabilidade.

O Bar do Paulinho, mais tradicional de Santo Antônio da Platina, sendo 18 anos no ramo, sempre com novidades de preços e diversas outras vantagens para os consumidores.

Para você que procura também lazer, desfrutando das novas mesas de sinuca do ambiente e TV com telão, o estabelecimento é o local certo e conta com toda a infraestrutura para melhor atender.

Localizado na Rua Dezenove de Dezembro, 1245, em Santo Antônio da Platina, recebe sempre clientes de todas as idades e classes sociais.

Para mais informações sobre produtos e serviços, entre em contato no número: (43) 9 9906-8571.

Ofertas e promoções durante todo o final de ano, não percam.