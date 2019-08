Bar do Paulinho vem com novidades nos produtos e preços

Novidades para os clientes

O Bar do Paulinho, mais tradicional de Santo Antônio da Platina, sendo 18 anos no ramo, vem com novidades de preços e diversas outras vantagens para os consumidores.

Para você que procura melhores preços, atendimento de qualidade, diversificação de produtos, aluguel de mesas e cadeiras, e também lazer, desfrutando das novas mesas de sinuca do ambiente, o estabelecimento é o local certo e conta com toda a infraestrutura para melhor te atender.

Localizado na Rua Dezenove de Dezembro, 1245, em Santo Antônio da Platina, recebe sempre clientes de todas as idades e classes sociais.

Para mais informações sobre produtos e serviços, entre em contato no número: (43) 9 9906-8571.

Batida Paulista Amendoim – R$ 6,99

Corote de pêssego – R$ 3,98

Carvão Purin – R$ 15,49 (7KG) e R$ 7,49 (4KG)

Vinho Tinto Randon – R$ 6,99

Corote de menta – R$ 3,98

Paulista – R$ 6,99

Skol 300ML – R$ 1,75

Peppermint – R$ 6,99

Pão de alho – R$ 9,99

Brahma 300 ML – R$ 1,75

Vodka Stolinov frutas vermelhas – R$ 10,00

Refrigerante Guaratuba – R$ 2,49

Vodka Stolinov sabor Blueberry – R$ 10,00

Corona Extra – R$ 4,99

Campari – R$ 38,00

Devassa 600 ML – R$ 4,99

Corote sabor Blueberry – R$ 3,98

Fraldinha – R$ 19,99

Panceta – R$ 15,60