Barracões industriais geram empregos em Figueira e Ibaiti

Projeto coordenado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano

Um projeto do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras, tem atraído empresas e gerado emprego e renda em 34 municípios das regiões Norte Pioneiro,central, Oeste e Noroeste. O trabalho conjunto permite aos municípios a construção de barracões industriais, que são cedidos para empresas que se comprometem a criar postos de trabalho e fomentar o desenvolvimento industrial e econômico nas cidades.

Na lista de municípios contemplados, há três do Norte Pioneiro: Cornélio Procópio; Figueira e Ibaiti.

A empresa Nipobras, de Goioerê, é uma das seis que ocupam o novo complexo de pavilhões construído na cidade. O empresário Bruno Shoitinagano conta que há pouco mais de um ano começou o planejamento de expansão do negócio familiar de fundição de ferros para a construção civil. O plano era alugar um espaço maior e tirar a oficina do terreno da casa dos pais e assim ampliar a produção, sem grandes investimentos em maquinário.

Com a construção do barracão no município, o empresário participou do chamamento público e pode ampliar os negócios. De três, ele passou a oferecer sete novos empregos e expandiu a área de atuação para um raio de 50 quilômetros da cidade natal. “Não imaginava que a expansão seria tão rápida, mas poder contar com o barracão industrial do município possibilitou essa ampliação em pouco tempo”, contou.

Pela parceria, o projeto é coordenado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano, o Estado financia os recursos, a prefeitura se responsabiliza pela obra e as empresas pela geração de empregos. Não há aluguel. Somente custos de manutenção e tributos. “Com o que eu gastaria em aluguel pude investir em maquinário e em um novo caminhão para atender a demanda”, disse o dono da Nipobras que já pensa em duplicar a produção.

O princípio é o mesmo para os demais 33 municípios atendidos pelo projeto. Gerar empregos e renda.

Segundo Albari Alves de Medeiros, diretor de Operações do Paranacidade, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os barracões são um meio de indução ao desenvolvimento local. “São instalações que atraem negócios, movimentam a economia, geram emprego e renda nas comunidades, principalmente nos municípios menores”, afirmou.

O projeto já contemplou a construção de 68 barracões industriais, frigorífico e galpão para estacionamento. Os investimentos somam R$ 23,7 milhões, com recursos do Estado a fundo perdido ou pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha operacionalizada em parceria pela Fomento Paraná e Paranacidade.

Os tamanhos dos barracões variam entre 400 e 1000 metros quadrados. A área é determinada de acordo com a finalidade de cada estrutura, que pode ser um galpão, um barracão industrial de alvenaria ou pré-moldados, podendo incluir salas de depósito e administrativa, banheiros, cozinha e refeitório.