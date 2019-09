Bartender faz sucesso com coquetéis clássicos no Norte Pioneiro

Ele é de Santo Antônio da Platina

Paulo César Tobias (foto acima) tem feito sucesso como bartender em Santo Antônio da Platina, onde tem sua própria empresa, a Jack Rum Cocktails Drinks, e também trabalha num restaurante local, o Grill Steak & Burguer. Aos 36 anos, é um apaixonado pela profissão.

Foi para Curitiba em 1999 após terminar os estudos, em busca de oportunidades na Capital.

Esteve em diversos setores, como transporte, armazenagem, inclusive em banco, é casado com uma platinense e tem uma filha de 14 anos.

O casal resolveu voltar à cidade Natal, para ficar junto de familiares, avós e pais,”eu me sinto realizado e gratificado pois fazer parte do sonhos de pessoas e levar a coquetelaria para aqueles que ainda não conhecem não tem preço”, afirma.

Atende aniversários, formaturas, casamentos etc e leva os equipamentos. A bebida pode ser responsabilidade dele ou dos clientes, é aberto a negociações para ajustar os desejos dos contratantes. Serve quantas horas for necessário.

Ele mistura os estilos de Barman clássico ou freestyle (estilo livre) ou ainda bartender raíz.

O clássico conhece as características das bebidas: origem, composição, efeitos no organismo e seu potencial gastronômico. Sabe preparar as diversas receitas de coquetéis internacionais e também criar novas.

São geralmente profissionais com mais tempo no segmento e lideram a equipe operacional do bar. Trabalham em trajes sociais, e freqüentemente falam vários idiomas, o que os favorece em uma carreira internacional, por também se adequarem aos formatos de restaurantes de alta gastronomia, hotéis internacionais, pubs, e navios de cruzeiro.

O freestyle geralmente tem um perfil jovem, veste-se de forma despojada, de forma a se identificar com o público alvo do estabelecimento, com uso de bandanas, penteados exóticos e aventais ornamentados.

Possuem habilidades diversas que agregam valor à função, como mágica, pirofagia e malabarismo com garrafas (flair).Seu conhecimento sobre coquetelaria é básico e suficiente, voltado ao público jovem, servindo-as em copos luminosos e multicoloridos. Atuam em eventos musicais de longa duração, festas de casamento e todo tipo de casas noturnas.

Paulo César tem um pouco de tudo, e serve todos os tipos de drinks, informando que os de maior demanda ainda são os conhecidos, os clássicos:

DAIQUIRI

Coquetel cubano, traz rum, suco de limão e açúcar (ou outro ingrediente para adocicá-lo) em sua receita.

MOJITO

O tradicional coquetel também cubano Mojito traz na receita rum branco, açúcar, limão, água com gás e hortelã.

MARGARITA

Diretamente do México é eita com tequila, licor de laranja (Cointreau), suco de limão e sal na borda do copo.

DRY MARTINI

O drink preferido de James Bond é preparado com gim e vermute seco, decorado com uma casca em espiral de limão ou azeitona.

MANHATTAN

O Manhattan, feito de uísque, vermute doce e bitters (essências de ervas aromáticas) costuma trazer, também, uma cereja decorativa.

OLD FASHIONED

É preparado com uísque, bitter ou bíter (bebida alcoólica com sabor de essências herbais, caracterizado por um sabor amargo ou agridoce), açúcar e uma fatia decorativa de laranja.

