Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho recebe coronel do Exército

Larri Chamorra Quevedo comanda 3º Regimento de Carros de Combate

Nesta sexta-feira, dia seis, o 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho recebeu visita de inspeção do Exército Brasileiro, representado no ato pelo Coronel de Cavalaria Luciano Larri Chamorra Quevedo, comandante do 3º Regimento de Carros de Combate, com sede em Ponta Grossa.

O Major PM Emerson Castelo Branco Oliveira, subcomandante do 2º BPM, recepcionou o oficial que visitou as instalações da Unidade e acompanhou uma apresentação com os principais resultados, a composição do efetivo policial e o material bélico.

A Polícia Militar é força auxiliar do Exército Brasileiro, conforme texto da Constituição Federal e portanto tais visitas são praxe para o bom andamento das práticas de preservação da ordem pública, do bem-estar das pessoas e conservação do patrimônio. Além de estreitar relações entre as forças, de forma colaborativa e participativa.

A visita foi concluída com uma apresentação do Canil do 2º BPM, referência na corporação e com a entrega de um presente ao visitante.