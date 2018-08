Batalhão de Jacarezinho comemora 164 anos da Polícia Militar

Evento será na próxima sexta-feira em Jacarezinho

Será promovida na próxima sexta-feira, dia dez, uma solenidade em comemoração aos 164 anos da PMPR,na sede do 2º Batalhão, em Jacarezinho.

A iniciativa será realizada às nove horas com referências ao trabalho da corporação.

A data de 10 de agosto é símbolo da histórica devoção e prestação de serviço da Polícia Militar do Paraná à sociedade e marca o 163º aniversário.

Também ocorrerá na Academia do Guatupê (APMG), em São José dos Pinhais, a tradicional solenidade com entrega da Medalha de Sangue, da Medalha Honra ao Mérito Escolar coronel João Gualberto e da Medalha Policial Militar de Ouro, Prata e Bronze.

Atualmente, pela primeira vez, a PM paranaense é comandada por uma mulher, a coronel Audilene Rocha (foto) .