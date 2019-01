Batalhão de Jacarezinho faz doações ao Hospital do Câncer de Londrina

Unidade faz 2.200 procedimentos diários

Na manhã desta quinta-feira, dia 24, PMs entregaram ao Hospital do Câncer de Londrina (HCL) 3,7 toneladas em doações da campanha “Abrace Vidas”, idealizada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, que se iniciou no mês de dezembro/2018 e vai até o dia 15 de março deste ano.

Criado em 1965, o Hospital do Câncer de Londrina é uma instituição filantrópica de combate a doença, que figura entre as principais unidades oncológicas do país. Conta com uma infraestrutura que atende 223 municípios paranaenses, além de outros estados e até mesmo países.

Os alimentos foram recebidos pela assessora de eventos e captação de recursos, Valéria Canônico, que agradeceu à toda a comunidade do Norte Pioneiro pelas doações e enfatizou a importância de campanhas iguais a organizada pelo 2º BPM, pois realiza em torno de 2200 procedimentos diários e não conseguiria manter a excelência dos serviços que presta somente com as verbas públicas que recebe.

O comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel, José Luiz de Oliveira, também se fez presente na entrega das doações e agradeceu à população pela demonstração de solidariedade, e disse que “a PM, além de todo trabalho que já realiza visando oferecer segurança ao povo, também contribui com a sociedade através de ações sociais e humanitárias, como a campanha ‘Abrace Vidas’, que já arrecadou mais de 3 toneladas de produtos”, e conclamou à população do Norte Pioneiro “que continue fazendo as suas doações para a campanha, que se estenderá até meados do mês de março”.

Segundo o setor de Comunicação Social do 2º BPM, as doações – alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene pessoal – podem ser feitas em qualquer estabelecimento da PM até o dia 15 de março deste ano, quando será feita a entrega de mais outra remessa de doações ao HCL.