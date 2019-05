Batalhão faz campanha do Maio Amarelo

Em nove cidades da região

O Segundo Batalhão de Polícia Militar desenvolveu no fim de semana a “Operação Vida no Trânsito” em nove cidades do Norte Pioneiro (Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Ibaiti, Cambará, Ribeirão do Pinhal, Jaboti, Siqueira Campos e São José da Boa Vista).



Com o objetivo de alertar a população com relação ao uso de bebida alcoólica e direção, o foco foi a realização de testes de alcoolemia (bafômetro) e ao todo, mais de cem motoristas foram submetidos ao teste.

Dois indivíduos foram presos por dirigir sob influência de álcool, 21 autos de infração de trânsito confeccionados e cinco veículos apreendidos por pendências administrativas e/ou irregularidades.

Nesta segunda-feira, dia 27, em Jacarezinho, foi realizada ainda uma blitz educativa, sendo entregues 160 kits de conscientização acerca dos acidentes de trânsito em parceria com o Detran e testes do etilômetro.

A iniciativa faz parte da campanha Maio Amarelo com o tema: “No Trânsito o Sentido é a Vida”, onde a Polícia Militar buscou conscientizar os abordados e a comunidade em geral.