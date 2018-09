Batalhão homenageia cabo e soldado em Jacarezinho

Destaques do Mês/Setembro

Aconteceu no final de semana na Sede do 2º BPM,em Jacarezinho, uma homenagem ao Cabo Volnei Orígenes Lemes de Camargo e o Soldado Marcelo Aparecido Sertório, eleitos os “Policiais Militares Destaques do Mês/Setembro/2018”.



O evento, presidido pelo Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, contou com a presença dos familiares dos homenageados, amigos de trabalho, bem como com a participação da equipe da Corregedoria da PM do Paraná, a qual estava presente na sede para assuntos diversos.



Na sequência, o Corregedor-Geral Coronel Ênio Soares dos Santos também recebeu uma homenagem em consideração aos excelentes trabalhos realizados na Corporação e pela visita a Unidade.

Camargo e Sertório estavam com familiares, todos orgulhosos do desempenho e da honradez dos homenageados.