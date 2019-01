Batalhão homenageia PM que salvou criança engasgada

Menina estava com tampinha na garganta

Aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 22, na sede do 2º BPM, em Jacarezinho, solenidade de homenagem ao Soldado Erick de Oliveira Farias, Destaque do Mês.

No dia 17 de dezembro de 2018, em seu horário de folga, ele transitava de motocicleta pela Rua Juruti, Jardim São Luiz, e se deparou com uma aglomeração de pessoas em frente a uma residência. Ao verificar o que estava acontecendo, viu uma jovem desesperada segurando sua filha, Maria Luíza, de um ano de idade no colo, a qual estava sangrando pela boca e nariz, sendo informado que a criança estava engasgada com uma tampinha de garrafa Pet.

Imediatamente, o Soldado Farias pulou o muro da casa, pois o portão estava cadeado, e iniciou as manobras de desobstrução de vias aéreas na criança, a qual não respirava e já estava desfalecida. Com a manobra empregada, a tampa da garrafa virou o que permitiu que a criança começasse a respirar, vomitando na sequência os líquidos que estavam também obstruindo suas vias aéreas.

Com chegada do Corpo de Bombeiros, foram tomadas as demais providências, sendo a criança levada ao Pronto Socorro local, onde foi retirada a tampinha.

Participaram da cerimônia também a Esposa de Farias,Eliana, a menina Maria Luíza, e o vereador Edilson da Luz ((DEM).

O Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel PM José Luiz de Oliveira, destacou se sentir orgulhoso de ter como seus comandados o militar estadual homenageado, o qual, “desde que se tornou Policial Militar, demonstra grande profissionalismo, alcançando resultados que elevam o nome da corporação e muito contribuem para a segurança pública do povo paranaense”.