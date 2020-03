Batalhão organiza homenagem para mulheres em Jacarezinho

Palestras, make up e presentes

Nesta sexta-feira, dia seis, o 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho realizou evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no auditório do SENAC(Serviço Nacional do Comércio), em Jacarezinho (fotos).

Na oportunidade, as integrantes da corporação assistiram palestras com o psicólogo Eduardo Quirino, que fez um resgate histórico da participação feminina na sociedade; com a ginecologista Patrícia R. de Vicente Binda, puderam tiras suas dúvidas quanto a diferentes aspectos da saúde da mulher e por fim com a fisioterapeuta e esteticista Eliane Freitas Alves de Carvalho receberam dicas de beleza e sua relação com a autoestima.

As consultoras Mary Kay, Rosimeire Frazão e Rosana de Paula Rosa também participaram do evento, realizando demonstração dos produtos às participantes.

Mary Kay em Português literal é Maria Alegre(ou Contente) e é uma empresa norte-americana de venda direta de cosméticos, fundada em 1963, em Dallas, Texas, por Mary Kay Ash.

Atualmente, é uma das maiores companhias no segmento de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias nos Estados Unidos e está presente em mais de 40 países, sendo considerada uma das maiores empresas de cosméticos do mundo.



No evento do batalhão, meninas do projeto Polícia Mirim Integrada de Ribeirão do Pinhal fizeram uma homenagem entregando um mimo para as PMs.

O encontro teve como objetivo a confraternização de toda área do batalhão e buscou demonstrar a importância da mulher na sociedade e principalmente na corporação, sempre lutando pra conquistar seu lugar.

O evento foi finalizado com sorteio de brindes e um coffee break.

Que nada nos limite,

Que nada nos defina,

Que nada nos sujeite.

Que a liberdade seja nossa própria substância.

Simone de Beauvoir*

*Nasceu e morreu em Paris em 1908 e 1986. Escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora. Integrante do movimento Existencialista , foi considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno.