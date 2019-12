Batalhão promove Operação Natal no Norte Pioneiro

Em todos os municípios da região

Desde o último dia dois de dezembro, o 2º BPM vem desenvolvendo a “Operação Natal” em toda as cidades do Norte Pioneiro com o objetivo de reforçar o policiamento devido a extensão do horário de atendimento do comércio e o incremento da economia com o 13º salário, bem como período de férias e festejos natalinos.