Batalhão recebe cinco novos fuzis para combate ao crime organizado

Carregador com capacidade de 30 tiros

Neste mês de agosto, o 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu do Governo do Estado novos armamentos para combater o crime organizado. Trata-se de cinco fuzis da marca Imbel, modelo IA2, no calibre 5,56mm, armamento produzido com alto controle de qualidade, tendo excelente aceitação técnica e sendo largamente utilizado pelas forças de segurança pública e pelas Forças Armadas brasileiras.

Esse tipo de armamento se soma a outros já adquiridos pelo 2º BPM após uma onda de roubos a bancos na região, mais especificamente explosões de caixas eletrônicos.

Foi avaliado o desempenho do fuzil em condições operativas, onde se verificou, por exemplo, sua compatibilidade com os equipamentos individuais do militar e a sua resistência a impactos e ao contato com areia, água ou lama.Carregador OTAN com capacidade de 30 tiros.

Utiliza alça de mira do tipo rampa deslizante, com as posições de 150 e 250 metros, sendo regulável manualmente no plano horizontal, sem necessidade do emprego de chaves de fenda ou outras ferramentas A massa de mira é regulável em altura.

O guarda-mão tem uma placa de alumínio interna defletora de calor, o que permite até 200 tiros em sequência sem aquecimento. Os zarelhos são fixos.Os disparos do IA2 não têm a tendência de subir e a arma tem melhor desempenho em ambientes urbanos e próximos, com um tamanho cerca de 30 cm e peso de 2 kg menores do que os anteriores.

Desde que o 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu os primeiros fuzis – início de 2017 –, tivemos apenas uma tentativa de roubo a banco na região – Siqueira Campos/PR – em 11 de março de 2017, mas os criminosos, que estavam fortemente armados com armas de grosso calibre, tiveram seus planos frustrados pela ação da ROTAM da 2ª Companhia PM do 2º BPM – sediada em Wenceslau Braz/PR – que, com os fuzis recém adquiridos na época, confrontou os criminosos e, após longa troca de tiros, impediu que os assaltantes obtivesses sucesso em suas ações.

O Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, disse: “Com o recebimento dessas cinco novas armas, toda a área do 2º BPM passa a ser recoberta por equipes armadas de fuzis, o que aumenta consideravelmente a segurança nesses municípios e o poder de enfrentamento da PM contra esses criminosos”.