Batalhão recebe máscaras doadas pelo Interact Club

Na última semana, o 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu do Interact Club – grupo de adolescentes ligados ao Rotary Club de Jacarezinho, a doação de cem máscaras para os Policiais Militares da sede da unidade e 1ª Cia. PM, também do mesmo município.

O material é utilizado diariamente pelos Policiais Militares, uma vez que a corporação permaneceu com seus serviços oferecido à população do Norte Pioneiro, durante a pandemia do novo coranavírus e vem adotando todas as medidas de prevenção e higiene.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, agradeceu a doação das máscaras e evidenciou a importância do trabalho dessas associações no auxílio àqueles que estão na linha de frente ao combate da pandemia.

Sobre o Rotary Club

O Rotary International é uma associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1,3 milhões de membros, chamados rotarianos.

O Rotary Club de Jacarezinho, norte do Paraná, fui fundado em 21 de junho de 1936 e teve como padrinho o Rotary Club de Curitiba, na época existiam apenas 2 clubes em todo estado.

Hoje com mais de 70 pessoas envolvidas entre rotarianos(as), Associação das Senhoras Rotarianas, Rotaract (jovens de 18 a 30 anos) e o Interact (adolescentes de 12 a 18 anos), clube que trabalha com projetos em prol da comunidade local e contribui para os projetos distritais e globais do Rotary Club Internacional.

Sobre o Interact Club

O termo Interact é a abreviação em inglês do termo International Action, em português Ação Internacional. Os Interact Clubs são clubes que visam ajudar a sociedade de uma forma simples, com campanhas, doações, visitas a creches e hospitais, entre outras muitas ações para cuidar do meio-ambiente e promover o bem-estar da população mais carente. Os clubes estão afiliados (ou apadrinhados) ao Rotary Club local. São mais de 20 mil Interact Clubs distribuídos em 159 países com mais de 400 mil associados, chamados de interactianos.

O Interact Club de Jacarezinho foi fundado pelo Rotary em 26 de março de 2015, desde então segue o objetivo de ajudar a sociedade de uma forma simples, com campanhas, doações, visitas a creches e hospitais, entre outras coisas para melhorar o meio-ambiente e a saúde da população carente.