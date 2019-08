Batalhão recebem alunos da Apae de Jacarezinho

Interagiram com cachorros

Nesta sexta-feira, dia 23, o 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recebeu em suas dependências, alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais)e Jacarezinho em comemoração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O evento ocorreu com apresentação do Canil da corporação, que demonstrou o trabalho feito com Loki e Beka, como o faro de entorpecentes, obediência, RPC (Rádio Patrulhamento com Cães) , além da rotina de trabalho policial com os animais.

Durante a apresentação, os 70 alunos da escola puderam interagir com os cães e ainda participaram de um campeonato de pipas.