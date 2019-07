Bate carro em barranco de Abatiá, abandona contrabando e foge

Cigarros do Paraguai

Exclusivo: E.J. B. M., 23 anos, colidiu o VW Voyage (placas EVC-3143/Barueri/SP) contra um barranco por volta das 17h30m desta terça-feira, dia dois, na KM 45 da rodovia PR-439, em Abatiá.

O rapaz de 23 anos fugiu do local, pois o veículo estava carregado de cigarros oriundos do Paraguai, com aproximadamente 800 pacotes, marca Palermo (fotos).

O condutor evadiu-se antes da chegada da Polícia Rodoviária Estadual (cabo Barbosa e soldado Matiussi), porém sua carteira de habilitação foi encontrada sendo assim possível sua identificação.

Feito contato com Auditor , informando os fatos ocorridos, ficando o carro e a mercadoria à disposição da Receita Federal de Londrina, sendo recolhido para o pátio do posto da PRE em Santo Antônio da Platina, aguardando a remoção.