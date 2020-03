Bateria de caminhão vira alvo de ladrões no Norte Pioneiro

Receptador foi preso em Jacarezinho

Na madrugada de domingo, dia oito, em torno de 01h30m. registrado mais um crime envolvendo baterias automotivas.

Dessa vez foram furtadas quatro baterias de caminhão no posto situado às margens da BR-153, na entrada do bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

As Equipes da Agência Local de Inteligência deram início às diligências a fim de localizar os autores, e no cruzamento das ruas São Sebastião e Projetada A, na Vila Leão, o indivíduo foi encontrado. Conhecido no meio policial por cometer este tipo de delito, na abordagem estava com a quantia de 80 reais, que afirmou ser oriundo da venda da bateria furtada.

Ainda relatou quem havia comprado seria outra pessoa e que um marginal participou do crime.

Na casa do receptador, mais três baterias do caminhão, compradas por um valor total de R$280,00, passando R$ 200,00 para o cúmplice e R$ 80,00 para o abordado.

Flagradas também mais duas baterias menores na casa do indivíduo.