Bêbado causa acidente e mata pedagoga em Joaquim Távora

Na noite de sábado na PR-218

A pedagoga Cristilene Gomes Correia de Oliveira (fotos), de 39 anos,estava numa motocicleta com o esposo e perdeu a vida em torno das 21h30m deste sábado, dia 26, após acidente na PR-218, perto do povoado Curujá(São Roque do Pinhal), em Joaquim Távora.

O Fiat Uno que bateu na moto era dirigido por um homem embriagado, o autônomo João dos Santos, que foi o causador do sinistro.Ele foi levado para a cadeia sem condições nem mesmo de conversar tal o grau alcoólico que apresentava e permanece encarcerado hoje.

O marido da vítima, Márcio Gonçalves, permanece em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.

O corpo de Cristilene, que era católica praticante(Ministra da Eucaristia) e tinha dois filhos, será sepultado na tarde deste domingo, dia 27, no cemitério tavorense.