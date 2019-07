Beto confirma pagamento no Regional e diz que não vai tolerar eventual desvio de remédio

Declaração dada na tarde desta sexta-feira

Após a determinação do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o pagamento dos prestadores de serviço do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, foi realizado nesta semana. A confirmação foi dada por ele em Nota ao npdiario agora pouco.

Nos próximos dias também serão liberados os recursos de julho, ficando tão somente o processamento dos valores para a quitação dos fornecedores. “Estamos colocando em dia as coisas, principalmente o pagamento dos prestadores de serviço para que hospital possa funcionar com tranquilidade, atendendo a população”, afirmou Beto Preto.

Na última segunda-feira (22), o secretário fez uma visita surpresa à unidade para verificar a situação geral da administração e funcionamento dos serviços. Alguns ajustes administrativos ainda serão feitos e possíveis irregularidades serão apontadas por uma auditoria completa.

“Há algumas situações que precisam ser esclarecidas e já pedi uma auditoria para avaliar o caso”, ressaltou.

Segundo informações da direção do HRNP, dados de arquivos foram extraviados, existem divergências sobre a relação de medicamentos lançados no sistema, entre outras situações.

Comprimidos de um medicamento controlado chamado Misoprostol teriam desaparecido do estoque.O remédio, de nome comercial Cytotec normalmente é receitado para úlceras, mas algumas pessoas utilizam para provocar aborto humano, com risco inclusive de morte da própria mulher grávida.



O misoprostol é a versão sintética da prostaglandina E1 usada no tratamento e prevenção de úlcera do estômago, para induzir o parto, visando parar o sangramento uterino pós-parto e como abortivo. Também é usado na medicina veterinária para proteção estomacal de animais.

A diretora-geral do Regional, Ana Cristina Micó (na foto, com o secretário) declarou que o controle do estoque é feito manualmente e depois enviado para o Sistema do SUS (Sistema Único de Saúde) e é possível que a baixa não tenha sido realizada por problema burocrático ou técnico. Mas, se comprovado o suposto desvio, serão tomadas medidas enérgicas.

O tom do secretário é o mesmo: “Vamos apurar o caso com o rigor necessário. Nós queremos esclarecimentos sobre a situação. E a sociedade do Norte Pioneiro da mesma forma. Constatada qualquer irregularidade, os responsáveis deverão responder pelos seus atos. Não é possível que brinquem com a saúde dos paranaenses. Isso eu não vou permitir”.

