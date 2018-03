Beto Richa diz que apoia Alex Canziani para o Senado

Pré-campanha começou a ser construída

“Se eu for candidato (ao Senado) seria uma alegria tê-lo como companheiro de chapa, são duas vagas neste ano em disputa. Se eu não for, terei o maior prazer em apoiá-lo pra ser o candidato do meu partido ao Senado da República”, disse o governador Beto Richa (PSDB) referindo-se ao deputado federal Alex Canziani (PTB).

O tucano declarou o seu apoio em entrevista à Imprensa durante entrega de obras no Norte do Estado no final de semana.

Alex agradeceu, se sentiu honrado e reafirmou a possibilidade de tentar a câmara alta, mesmo tendo uma reeleição para deputado federal relativamente tranquila dada sua competência parlamentar em diversas regiões do Paraná.