Beto Richa vai anunciar R$ 2 milhões para Santa Casa de Jacarezinho

E inaugurar Clínica Odontológica da UENP

Conforme o npdiario antecipou na semana passada, o governador Beto Richa vai inaugurar a Clínica Odontológica da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UNEP) na manhã desta quarta-feira, dia 21.

E o deputado estadual Pedro Lupion (DEM) confirmou nesta tarde de segunda-feira, 19, que na mesma oportunidade serão anunciados R$ 2 milhões em investimentos para a Santa Casa de Misericórdia do município(foto). Emenda é do deputado Luis Carlos Martins (PSD).

Os recursos para a Santa Casa serão utilizados para a aquisição de equipamentos que vão estruturar o centro cirúrgico, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o Pronto-Socorro.

Ainda de acordo com o parlamentar, serão adquiridos equipamentos como ultrassom com doppler, mesas cirúrgicas, ventiladores pulmonares, monitores multiparamétricos, bisturis eletrônicos, incubadoras, entre outros.

A Santa Casa de Jacarezinho atende pacientes da maioria dos municípios do Norte Pioneiro. A unidade conta com 120 leitos – 10 deles destinados à UTI. Por ano, a casa de saúde realiza em média 5 mil internações e 45 mil atendimentos ambulatoriais. É, ainda, referência para a Rede Paraná Urgência e recebe R$ 1.7 milhão ano via HospSUS.

Segundo Pedro Lupion, o Governo do Paraná investiu R$ 7 milhões na construção da Clínica Odontológica da Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP). O novo prédio conta com 3,7 mil metros quadrados e abriga os setores de laboratórios, consultórios e demais espaços destinados às aulas práticas do recém-criado curso de odontologia da instituição.

A nova clínica odontológica funcionará nos moldes das que já existem nas outras universidades estaduais localizadas em Londrina (UEL), Maringá (UEM), Cascavel (UNIOESTE) e Ponta Grossa (UEPG). A previsão é de atendimento de cerca de 420 pacientes por semana, com a capacidade de realizar 1.300 procedimentos odontológicos.

Investimentos do governo já destinados a Jacarezinho

O governo do Estado vem investindo pesado na área da saúde regional. Em Jacarezinho, em 2017, foi inaugurada a reforma do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da 19ª Regional de Saúde, que atende 22 municípios do Norte Pioneiro. Na reforma foi investido R$ 592 mil. O objetivo do centro é fazer a busca ativa e a vigilância entomológica de vetores transmissores de doenças como a dengue, febre amarela, malária, chagas e leishmaniose. Além de Jacarezinho, os municípios de Paranaguá, Londrina, Maringá, Guaíra, Foz do Iguaçu, Porto Rico e Apucarana, possuem esse tipo de serviço.

Também no ano passado, o governo autorizou investimentos no valor de R$ 9 milhões para a construção do Centro de Especialidades , que atenderá toda a região da abrangência da 19ª Regional de Saúde. O novo centro terá dois mil metros quadrados e contará com consultórios, salas para pequenos procedimentos cirúrgicos, salas de ultrassom e raio-x. O espaço ofertará consultas e exames especializados. Entre as especialidades oferecidas estão: reumatologia, cardiologia, otorrinolaringologia, ortopedia, psiquiatria, neurologia, nefrologia, ginecologia e urologia.

REGIÃO

A região também foi contemplada com Investimentos de R$ 335 mil para a realização do Mutirão de Cirurgias – A prioridade é zerar a fila de cirurgias de catarata, prótese auditiva e órtese e prótese. Os procedimentos são feitos em hospitais de referência credenciados pelo Estado. Essas cirurgias não são consideradas emergenciais, mas comprometem a qualidade de vida daqueles que aguardam sua vez de operar.

Quatro hospitais do Norte Pioneiro recebem recursos do Hospsus, no valor de R$ 3.1 milhões. São eles: A Santa Casa de Ribeirão Claro – R$ 360 mil por ano; Santa Casa de Siqueira Campos – R$ 360 mil por ano; Hospital São Vicente de Paulo, em Tomazina , R$ 720 mil por ano; Santa Casa de Jacarezinho, R$ 1.7 milhão por ano.

Unidades de Saúde e ambulâncias – R$ 7.9 milhões para construção, reforma ou ampliação de 20 unidades; custeio de Unidades de Saúde – R$ 12.1 milhões já destinados para os municípios. 30 ambulâncias já entregues.