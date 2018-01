Jovem é de Santo Antônio da Platina

Ela completou 26 anos neste final de semana e desponta como um dos rostos mais perfeitos do Norte Pioneiro. Beatriz (fotos) é filha de Márcia e Carlinhos Lomba e trabalha na Vale do Sol/Difusora Platinense, em Santo Antônio da Platina.

Monumento erigido com cuidado e delicadeza, a linda moça é a mais nova Gata da Semana.

Parabéns em dobro.