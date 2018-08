Bienal Internacional do Livro de São Paulo tem presença do npdiario

Evento literário e cultural acontece até 12 de agosto no Pavilhão do Anhembi

Começou sexta-feira, dia três, e vai até 12 de agosto no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Capital paulista, a 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). O acontecimento de 10 dias teve um investimento de R$ 32 milhões e ocupa uma área de 75 mil m². São 197 expositores, 14 espaços culturais com 1.500 horas de programação. Estão confirmados 291 autores nacionais e 22 internacionais.

No npdiario está presente e produz reportagens com o conceituado jornalista Fábio Galhardi.

Com uma programação capaz de atingir das crianças aos adultos e com temas contemporâneos e que abarcam a diversidade em todos os aspectos, a Bienal do Livro marca 2018 com um espaço inédito voltado para debates de educação e inovação: Espaço do Saber Microsoft. Os debates e atividades deste espaço conectam-se com o impacto da inovação na Educação e suas tendências, mostrando sua relação com a literatura – temas bastantes presentes e importantes na sociedade atual.

O evento traz também espaços que destacam a literatura regional com discussões sobre patrimônio cultural (Espaço Cordel e Repente), atividades voltadas para o público infantil, juvenil, para os amantes da gastronomia, entre outros. Os espaços culturais são: Arena Cultural BIC®, Arena de Autógrafos,Espaço do Saber Microsoft, Cozinhando com Palavras, Salão de Ideias, BiblioSesc, Auditório Edições Sesc São Paulo, Espaço Infantil – Tenda das Mil Fábulas Correios, Espaço Cordel e Repente, Espaços de Autógrafos Suzano, Espaço Papo de Mercado.

Uma das mais importantes feiras literárias do mundo, a Bienal do Livro criou sua história não só na área de entretenimento, mas no campo dos negócios. Por isso, o evento abrigará três importantes iniciativas para profissionais do setor: a 1a Jornada Profissional (rodada de negócios com players nacionais e internacionais); o Interlivros (fórum de discussões sobre o mercado editorial) e o Papo de Negócios, dedicado a reflexões sobre temas de interesse dos profissionais da cadeia do livro como tendências e futuro do setor.

Durante os 10 dias de Bienal do Livro, os visitantes poderão ter contato com autores, em encontros e palestras exclusivas. Na programação já estão confirmados importantes autores da cena literária do Brasil e do exterior. Entre os nomes internacionais estão: A. J. Finn, de “A Mulher na Janela”, que em breve ganha as telas do cinema pela Fox Filmes; Victoria Aveyard, autora da série “A Rainha Vermelha”; Soman Chainani, autor da série “A escola do bem e do mal”; Yoav Blum, autor de “Os criadores de coincidências” e Lauren Blakely, autora “Mister O”.

Já entre os brasileiros estão confirmados: Maurício de Sousa, Mario Sergio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Fernanda Montenegro, Ziraldo, Carolina Ferraz, Thiago Castanho, Helena Rizzo, Pam Gonçalves, Carol Christo, Babi Dewet, a turma do Casseta & Planeta, Antonio Prata, Miriam Leitão, Julián Fuks, Maria Rita Kehl e Luiz Ruffato.

O evento destaca o livro como principal propulsor do pensamento crítico, traz uma programação contemporânea e diversa, ou seja, conecta universo do conhecimento aos grandes temas da atualidade. Luís Antonio Torelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL),destaca que “tivemos o cuidado de trazer uma programação capaz de atingir todos os públicos – das crianças aos adultos – buscando temas atuais, além de melhorar a infraestrutura para melhor conforto e circulação dos visitantes. Este ano, a Bienal do Livro está ainda mais multicultural, une entretenimento, conhecimento, inovação e, claro, muita literatura”.