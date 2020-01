Bispo celebra missa especial em Siqueira Campos (vídeo)

Às 15 horas na Comunidade de Vida Sorriso de Deus

A Comunidade de Vida Sorriso de Deus organiza e convida a todos para a celebração de Missa de Ação de Graças pelo Sim de Padre João Admir (foto abaixo) , neste domingo, dia dois, às 15 horas, em Siqueira Campos.

Será presidida pelo Bispo Dom Antônio Braz Benevente (foto principal) no Rincão Sorriso no KM 281 da PR-092.

A entidade foi fundada em 25 de maio de 2015 e “tem como carisma orar e ajudar todos aqueles que passam pela depressão levando a todos a alegria na Alma . estamos de braços abertos para receber a todos que desejem conhecer e participar desse projeto onde visamos Evangelizar através da Alegria”.

Não será ordenação sacerdotal de João Admir, que já é padre e tem 50 anos. O religioso era pároco e agora é exclusivo da comunidade somente para trabalhar com pessoas que sofre com a depressão. Nesse caso, carisma e o chamado que temos para uma situação específica, ou seja, nosso chamado é ajudar os que sofrem com a essa doença.

As informações foram passadas ao npdiario pelo do músico Pedro Marcelo, co-fundador do projeto. A comunidade (fotos) está numa chácara que fica a 700 metros da zona urbana siqueirense perto da Pro Tork (fábrica de capacetes) na rodovia PR-092.

Contato. www.sorrisodedeus.com.br (043) 99975-7099.