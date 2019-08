Bispo do Norte Pioneiro também repudia reintegração de posse

Defende Carta de Repúdio

Dom Antônio Braz Benevente (foto), Bispo da Igreja Diocesana de Jacarezinho, solicitou nesta sexta-feira, dia dois, que seja divulgada a Carta de Repúdio da CNBB Sul II sobre a reintegração de posse que aconteceu no Paraná.

O religioso, chefe da igreja católica do Norte Pioneiro, concorda integralmente com os termos assinados “para que o Povo de Deus tome conhecimento da situação”.

No texto, os bispos do Regional Sul 2 da CNBB(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) dizem ter acompanhado, “com preocupação”, a notícia da reintegração de posse realizada pela Polícia Militar no dia 30 de julho, em Lerroville, distrito rural de Londrina, que despejou 167 famílias. Afirma que “o nosso compromisso é, incansavelmente, trabalhar para que a vida em plenitude, trazida por Jesus Cristo (cf. Jo 10,10), se concretize em cada pessoa, família e no hoje da nossa história. Imbuído dessa certeza, o papa Francisco pede que não haja ‘nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos,

nenhuma pessoa sem a dignidade que provém do trabalho’ “

Mais à frente, esclarecem que “em solidariedade com todas as pessoas feridas, em sua dignidade, os bispos do Paraná reafirmam seu compromisso evangélico em defesa da vida, sendo contrários a todo e qualquer ato de violência”.

Leia a íntegra do documento neste link:

file:///C:/Users/NOTE/Downloads/20190802%20-%20NOTA%20DE%20REPUDIO%20A%20REINTEGRAC%CC%A7A%CC%83O%20DE%20POSSE%203%20(1)%20(1).pdf