Bispo libera celebração de missas no Norte Pioneiro

A partir deste final de semana com as precauções contra a Covid-19

O novo Decreto da Diocese de Jacarezinho, assinado pelo bispo Dom Antônio Braz (foto) permite celebração de missas presenciais. Confira a íntegra abaixo.

Cada Paróquia da região deve se informar para as recomendações de seus municípios e autoridades sanitárias e também nos santuários, igrejas matrizes e capelas.

Por exemplo, convites das celebrações de Missas na Igreja Matriz de Santo Antônio da Platina estarão à disposição de até 50 fiéis no Escritório Paroquial partir desta quinta-feira, dia 30(na esquina das ruas Marechal Deodoro e 24 de Maio, perto da agência central do Banco do Brasil). Haverá distribuição de senhas.

Já das capelas é preciso consultar com a coordenação de cada unidade.

Aqui, o comunicado da Paróquia Santo Antônio de Pádua, inclusive com os horários: