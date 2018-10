Bolsonaro tem manifestações pró e contra em Santo Antônio

No começo da noite de sábado

Muitos apoiadores do candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) fizeram carreata no final da tarde/início da noite desta sexta-feira,dia cinco, em Santo Antônio da Platina (vídeo acima).

A iniciativa reuniu veículos que percorreram principalmente a área central da cidade.

O Hino Nacional foi tocado durante todo o tempo, enquanto manifestantes faziam buzinaço.

Também eleitores que pensam diferente se manifestaram contrários ao candidato do PSL (foto abaixo) e circularam pela zona urbana.