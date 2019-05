Bom público comparece na noite de autógrafos de platinense

Marcelo Lemes lançou ‘Destinos Invisíveis’

Foi bastante concorrida à noite de autógrafo, na quinta-feira, dia 23, na Livraria Santa Clara, quando o escritor e professor platinense Marcelo Lemes, lançou seu terceiro livro, desta vez com o título “Destinos Invisíveis”.

Dezenas de pessoas compareceram, principalmente um bom público jovem que adquiriu o livro na expectativa de conhecer os personagens da obra, cujas vidas hão de cruzar o caminho da personagem protagonista Katarina, assim, tendo seus destinos mudados para sempre.

O casal Nádia e Sérgio, proprietários da Livraria e os pais do escritor, Marli Lemes e Jair de Souza, colaboraram na recepção ao público. Marcelo começou autografar seus livros às 20h30 e prosseguiu até 22h. Interessante que também autografou exemplares dos dois outros livros já lançados. “A receptividade foi muito contagiante”, disse à reportagem do npdiario.

Também professores, familiares e a diretora do Colégio Casucha, Áurea Chagas, prestigiaram o lançamento do livro e enalteceram o esforço, dedicação e talento do escritor que já terminou de escrever outro livro e, já está começando rascunhar nova obra.

‘Destinos Invisíveis’ é um romance que tem como público alvo o juvenil adulto e lançado pela Editora Penalux, de São Paulo, que também conta com autores premiados e indicados ao Prêmio Jabuti, que é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Marcelo já lançou ‘Nas Vísceras de um suicida’ e ‘Mariela e o Livro da Escuridão’.

A nova obra do escritor platinense já está disponível na Livraria Santa Clara e nas plataformas: Lojas Americanas, Amazon, Submarino, Estante Virtual.

Marcelo Lemes é graduado em Letras (Literatura) pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro (Uenp), de Jacarezinho; pós-graduado em Estudos Linguísticos e Literários também pela Uenp e, está iniciando o Mestrado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Câmpus de Assis (SP).

Texto e fotos: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario