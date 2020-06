Bombeiros agiram rápido no incêndio em Siqueira Campos

Foram protegidos 19 mil m²; só ocorreu perda material

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da platina foi acionado nesta segunda-feira, dia oito, para dar atendimento a uma ocorrência de combate a incêndio em uma das edificações da empresa Pro Tork, na cidade de Siqueira Campos.

Prestaram atendimento a ocorrência 10 bombeiros militares, agentes de Defesa Civil e brigadistas da própria empresa, e foram utilizados três caminhões do Corpo de Bombeiros do 7º SGBI, um caminhão do Bombeiro Comunitário de Siqueira Campos e 01 caminhão da empresa.

O incêndio teve início por volta das 06h15 da manhã em um barracão de ocupação têxtil. Com o trabalho eficaz do Corpo de Bombeiros foi possível conter o incêndio e proteger uma área de 19.000m², contudo, devido às grandes proporções do incêndio, uma área de 4.000m² foi completamente destruída.

O fogo foi confinado por volta das 11h da manhã, após intenso combate e ações de resfriamento, proteção e confinamento, sendo que as 13h iniciaram os trabalhos de rescaldo, que consistem na retirada do material do local e contenção de pequenos focos de incêndio.

Veja também: https://npdiario.com/capa/incendio-nao-registrou-nenhum-ferido-na-pro-tork-de-siqueira-campos/